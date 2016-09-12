تجديد سجّاد الروضة الشريفة

جدّدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة النظافة والسجاد، سجاد الروضة الشريفة بسجاد وطني فاخر معلّم باستقامة الصفوف.

وأوضح مدير إدارة النظافة والسجاد بالوكالة سعود العوفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن العناية والرعاية الشاملة التي توليها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، مبيناً أنه جرى تبديل السجاد في الروضة الشريفة وفرش مقدمة المسجد النبوي القديم من مدخل باب السلام إلى باب البقيع بعدد 38 سجادة نوع اكريلك الفاخر.

ولفت إلى أن الإدارة تقوم بكنس سجاد الروضة وتطييبه بمعطرات الورد بمعدل ست مرات يومياً، كما يتم العمل على غسيل سجّاد المسجد النبوي والتوسعات وفق برنامج زمني دقيق وكنس السجاد بمعدل ثلاث مرات يومياً باستخدام أكثر من 200 ماكينة كنس، إضافة إلى صيانة السجاد وحبكه بمعدل 200 سجّادة شهرياً.