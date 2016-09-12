مرابطو الحد الجنوبي يهنئون القيادة بعيد الأضحى

عبّر المرابطون في الحد الجنوبي، عن تهنئتهم للقيادة الرشيدة -حفظهم الله- بعيد الأضحى المبارك، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بحماية دينهم ووطنهم. ورفع مدير شرطة جازان اللواء ناصر الدويسي، التهاني والتبريكات إلى ولاة الأمر -حفظهم الله- وإلى شعب المملكة، كما هنأ حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن على نجاح حجهم. وسأل الله أن «يحفظ بلدنا وقيادتنا وعلمائنا على أرض هذه البلاد المباركة ينعمون بالأمن والراحة»، مؤكداً أن «جنوبنا ينعم بالأمن والأمان والاستقرار بفضل الله ثم بإخلاص رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات الكل حصن منيع ضد الأعداء يسهرون لحماية حدودنا».

وقال إن «شرطة المنطقة كثفت جهودها الميدانية لتأمين وتدعيم خطة وبرامج الحج للعام الجاري، وسخرت إمكانياتها البشرية والآلية والتقنية لخدمة وأمن العابرين من ضيوف الرحمن حيث تمكنت من إعادة 22356 مخالفا لا يحملون تصريحاً بالحج، كما ضبطت 6118 مركبة تقل المخالفين وذلك بنقاط المنع خلال الفترة من 20/11 وحتى 9/12/1437هـ».

جنودنا بالمرصاد لأي تحرك على الحدود

استعداد لأي طارئ