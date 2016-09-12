خادم الحرمين يتكفل بنفقات الهدي لـ2400 حاج وحاجة

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، البالغ عددهم 2400 حاج وحاجة منهم 1000 من ذوي شهداء فلسطين.

وقال الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج: إن تكفل الملك سلمان بذلك، يأتي امتداداً لبحر العطاء من لدنه -أيده الله بنصره- الذي تعود عليه ضيوف البرنامج كل عام، موضحاً أن هذه المكرمة هي من مكرمات الخير والعطاء التي تجسد اهتمامه -أيده الله- بإخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل جمع كلمتهم وتوحيد صفهم، مشيراً إلى أن ضيوف البرنامج الذين يستفيدون من هذه المكرمة هم 1400 حاج وحاجة، قدموا من أكثر من 61 دولة من مختلف القارات، و1000 حاج وحاجة من ذوي أسر شهداء فلسطين.

وأكد المدلج، أن اللجنة التنفيذية للبرنامج، وبإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على البرنامج، بدأت العمل على تنفيذ مكرمة الملك، حيث تم إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه، مختتماً تصريحه بسؤال الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء النسك بكل يسر وسهولة، وأن يديم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين.

الجدير بالذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج يعكس حرص القيادة الرشيدة على اجتماع الشخصيات الإسلامية المؤثرة والنخب البارزة والأعلام الفاعلين في مختلف بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المتميزة، والتي حظيت بإشادات من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.