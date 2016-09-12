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انطـلاق قنــاة الحــج النـاطقــة باللغة الفــارسية

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انطـلاق قنــاة الحــج النـاطقــة باللغة الفــارسية انطـلاق قنــاة الحــج النـاطقــة باللغة الفــارسية

د.عادل الطريفي

انطلقت مساء السبت رسمياً قناة الحج الناطقة باللغة الفارسية التي تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون من مركز تلفزيون مكة المكرمة لمخاطبة الحجاج والزوار الناطقين باللغة الفارسية.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام د.عادل بن زيد الطريفي أن هذه القناة تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ على نقل شعائر الحج للناطقين باللغة الفارسية إضافة إلى اللغات الأخرى.

وأوضح د.الطريفي أن القناة تهدف إلى إيصال رسالة الحج ومعاني الإسلام الخالدة وما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين للبيتين الشريفين والحجاج والزوار باللغة الفارسية للناطقين بها في جميع أنحاء العالم والمقدر عددهم بنحو 130 مليوناً.

وأبان الطريفي أن القناة التي تبث على مدار الـ 24 ساعة تعمل على تغطية مناسك الحج والنقل المباشر لجميع الصلوات من المسجد الحرام، مشيراً إلى أنها تبث عبر أربعة أقمار اصطناعية هي "عرب سات و نايل سات وهوت بيرد وياه سات" إلى جانب بث إذاعي على موجات الـ "FM" والقصيرة التي تبث عليها الإذاعات للعالم، وكذلك عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وعلى مواقع هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر الانترنت".

يذكر أن بث القناة التلفزيوني والإذاعي وعلى الإنترنت بدأ بشكل رسمي اعتباراً من الساعة السادسة من مساء السبت الـ 8 من شهر ذي الحجة ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء يوم 13 من شهر ذي الحجة الحالي، وقد وفر لها طاقم إعلامي يتكون من 60 إعلامياً.

ويتم بث القناة عبر الترددات التالية:

هوت بيرد، أفقي على تردد (12654) ومعدل الترميز 29900، ومعامل التصحيح (6 / 5) على نظام البث "SD" وعرب سات، أفقي على تردد (12149) ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح (6 / 5) على نظام البث "HD"، ورأسي على تردد (12054)، معدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح (4 / 3) على نظام البث "SD" ونايل سات، أفقي على تردد (12149)، ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح (4 / 3) على نظام البث "SD"، ورأسي (12284) ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح (6 / 5) على نظام البث "HD"، وياه سات أفقي (11938) ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح (6 / 5) على نظام البث "SD".

أما ترددات القناة عبر موجات الـ "FM" فهي : " "4. 95 و"5 . 106" ومناطق تغطيتها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتردد القناة على الموجات القصيرة "SW" فهي: "7240"، ومناطق تغطيتها دول الخليج العربي وإيران والعراق وأفغانستان.

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