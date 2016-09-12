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الكويت: موقفنا ثابت في دعم جهود المملكة لإرساء السلام باليمن

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نفت وزارة الخارجية الكويتية ما تداولته وكالة "فارس" للأنباء، وبعض وسائل الإعلام، من تصريح منسوب لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، يتضمن ما وصف بفحوى الاتصال الهاتفي بينه ووزير الخارجية عادل الجبير بشأن تغير موقف المملكة تجاه الأزمة اليمنية.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة في بيان أن "دولة الكويت، العضو في التحالف العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى اليمن على تنسيق كامل مع التي تسعى لإعادة الاستقرار لليمن وفق رؤية واضحة وحكيمة".

وأكد موقف دولة الكويت الثابت في دعم جهود المملكة في إرساء السلام والاستقرار في ربوع اليمن، وأهاب المصدر- وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- بوسائل الإعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الملفقة.

ونفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تكون قد بثت خبرا تناقلته بعض وسائل الإعلام ونسب إلى (كونا) ويتعلق "بتصريح منسوب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتضمن ما وصف بفحوى الاتصال الهاتفي مع وزير خارجية المملكة عادل الجبير بشأن تغير موقف المملكة تجاه الأزمة اليمنية".

وقالت الوكالة إنها لم تبث أي خبر يتعلق بالموضوع آنف الذكر على الإطلاق مؤكدة أن الخبر تمت فبركته ونسبه إلى الوكالة.

وأوضحت (كونا) أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال من تسبب في نشر وترويج تلك الإشاعة ونسبها إلى الوكالة زورا داعية في الوقت نفسه الجميع إلى تحري الدقة والموضوعية لدى نقلها أي خبر يتعلق بـ(كونا).

كما شددت الوكالة على الاحتفاظ بحقها في مساءلة أي جهات أو أشخاص بالطرق القانونية وأمام الجهات القضائية التي يثبت وقوفهم وراء هذا الخبر غير الصحيح.

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