ولي العهد: الوطن محمي بمشيئة الله تعالى ثم بجهود رجال الأمن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا - حفظه الله - أن الوطن محمي بمشيئة الله تعالى ثم بجهود رجال الأمن الذين لا يألون جهدا في تأدية واجباتهم. جاء ذلك في كلمة لسموه عقب تفقده مساء امس استعدادات قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام حج هذا العام للاطمئنان على جاهزية قوات الأمن الخاصة والاطلاع على الإنجازات المتواصلة لهذه القوات.

وقال سموه :" الجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية مستهدفة من عدة جهات ، ولابد من رد المستهدف مهما كان وأنتم قادرون بمشيئة الله تعالى على مواجهة أي استهداف لأمن وطننا ومواطنيه، وكلنا كرجال أمن خيارنا الأوحد هو أن نحفظ أمن الوطن ولا نسمح لأحد بالتدخل فيه، هذا واجب مقدس وشرف لنا جميعا". وكان سمو ولي العهد فور وصوله لمقر وزارة الداخلية في العزيزية بمكة المكرمة قد صافح منسوبي قوات الأمن الخاصة من ضباط وضباط صف وأفراد. حيث ألقى قائد قوات الأمن الخاصة اللواء ركن مفلح بن سليم العتيبي كلمة رحب خلالها بسموه الكريم، مقدما شرحاً موجزاً عن طبيعة المهمات لقوات الأمن الخاصة، والإمكانيات التي تم توفيرها مؤخرا والخطة المستقبلية للقوات التي تسهم في تأدية مهامهم، منوها بالدعم الكبير الذي يوليه سموه لقوات الأمن الخاصة، مؤكدًا استعدادات القوات الخاصة للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن. بعد ذلك شرف سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة. رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.