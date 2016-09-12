خادم الحرمين وصل إلى منى للإشراف المباشر على راحة الحجاج

وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأحد التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ، إلى منى للإشراف المباشر على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وليطمئن -رعاه الله- على جميع مراحل الخطة العامة لتنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة. ورفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة التهاني لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على ما تم إنجازه في هذه الأيام الأولى للحج وعلى هذه الإنسيابية غير المسبوقة خلال صعود الحجاج إلى منى ثم إلى عرفات وباكتمالهم جميعاً على صعيد عرفات بكل طمأنية ويسر وسهولة.

الفيصل: انخفاض عدد الحجاج غير النظاميين إلى 5%.. والغش والخداع والخروج عن الأنظمة ليست من أخلاق المسلم

وعدّ سموه تطبيق برنامج السوار الالكتروني خطوة من الخطوات التي تم الاتفاق عليها، المتضمن تحويل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى مدينة ذكية، وتحويل أعمال الحج إلى أسلوب تقني الكتروني. وكشف سموه أن من أتوا للحج بطريقة غير نظامية يمثلون 5% من حجاج هذا العام، وأشار سموه إلى أن المملكة تزداد قوة رغم حقد الأعداء سواء في موسم العمرة أو الحج، مضيفاً "أن الغش والخداع والخروج عن الأنظمة والقوانين ليست من أخلاق المسلم. وأكد قائد مرور مشعر عرفات العميد خالد بن أحمد الضبيب نجاح خطة السير في عرفات، واكتمال عملية التصعيد من مشعر منى إلى عرفات وكذا خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة.

السديس يطالب القادة بالحوار لحل القضايا.. ويدعو إلى البناء والتنمية ووحدة الصف والكلمة

وكانت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام توافدت منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات امس لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً وألقى الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خطبة عرفة - قبل الصلاة - وحث قادة المسلمين على استشعار الأمانة والمسؤولية ومعالجة الفرقة بالاحتواء وأضاف أن أمتنا المسلمة تمر بظروف صعبة من تاريخها تلتزم منا تضامناً لمواجهتها وقال إن الإسلام دعا إلى البناء والتنمية والأخذ بكل أسباب التقدم والتطور وجمع بين الأصالة والمعاصرة