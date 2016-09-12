أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خادم الحرمين يتلقى اتصالات من ملوك ورؤساء الدول العربية للتهنئة بعيد الأضحى

Google+ Print
خادم الحرمين يتلقى اتصالات من ملوك ورؤساء الدول العربية للتهنئة بعيد الأضحى خادم الحرمين يتلقى اتصالات من ملوك ورؤساء الدول العربية للتهنئة بعيد الأضحى

>منى أ ش أ

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالات هاتفية، يوم الأحد، من ملوك ورؤساء الدول العربية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث تلقى خادم الحرمين اتصالا هاتفيا من كل من العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

كما تلقى أيضا اتصالات هاتفية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى والرئيس السودانى عمر البشير والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى العهد بدولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وكان خادم الحرمين الشريفين تلقى اتصالا هاتفيا مساء الاحد، من الرئيس عبد الفتاح السيسى هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.

 

وعبر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن شكره للرئيس السيسى على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365