خادم الحرمين يتلقى اتصالات من ملوك ورؤساء الدول العربية للتهنئة بعيد الأضحى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالات هاتفية، يوم الأحد، من ملوك ورؤساء الدول العربية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث تلقى خادم الحرمين اتصالا هاتفيا من كل من العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما تلقى أيضا اتصالات هاتفية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى والرئيس السودانى عمر البشير والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى العهد بدولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان خادم الحرمين الشريفين تلقى اتصالا هاتفيا مساء الاحد، من الرئيس عبد الفتاح السيسى هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن شكره للرئيس السيسى على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.