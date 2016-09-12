حبس شخصين 4 أيام لاتهامها بسرقة سلاح مدير نادى وادى داجلة

قرر علاء عوض مدير نيابة المقطم الجزئية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة سلاح مدير نادى وادى دجلة.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، ومن المقرر استدعاء مدير نادى وادى دجلة للاستماع إلى أقواله فى الواقعة وعرض السلاح على المعمل الجنائى لإعداد تقرير فنى، والاستعلام من وزارة الداخلية حول بيان تجديد رخصة السلاح من عدمه.

تمكن ضباط مباحث قسم المقطم، من ضبط " السيد ع م" 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة حلوان" و 6 طلقات، أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة "تاكسى"، وبالكشف على السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته من "رامى ع س" 35 سنة، مدير بنادى وادى دجلة.

وبمناقشته عن مصدر السلاح اعترف بتحصله عليه من "أحمد ع ب " 23 سنة، مكوجى، وموطنه الأصلى محافظة بنى سويف بقصد التصرف فيه بالبيع، فتم إعداد الأكمنة واستدراج المتهم الأخير وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بواقعة سرقة السلاح المضبوط، وخزينة خاصة بذات الطبنجة تحوى 4 طلقات، ومشغولات ذهبية عبارة عن (قراط ، ولاعة ، سلسلة) وساعتين يد من داخل مسكن المجنى عليه بأسلوب التسلق.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط باقى المسروقات لدى عميليه كل من "أحمد س أ " 21 سنة، مكوجى، و"محمد س ا" 23 سنة، سائق، وأمكن ضبطهما، ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8860 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.