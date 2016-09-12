ضبط 4 سائقين يتعاطون مخدارت أثناء القيادة بكمين وادى طور سيناء

تمكن ضباط إدارة مرور طور سيناء بالتنسيق ومديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، من القبض على 4 سائقين يتعاطون مخدرات (ترامادول والحشيش) أثناء القيادة، وذلك خلال حملة بكمين وادى طور سيناء بالعاصمة طور سيناء.

وجاء ذلك خلال حملة مرورية على السائقين تم توقيع الكشف الطبي خلالها على 45 من قائدي السيارات بكافة أنواعها لضبط المخالفين منهم لنص المادة 6676 من قانون المرور التي تثبت بالعينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة، ثبت إيجابية 3 عينات لتعاطى أصحابها الترامادول وعينة لمادة الحشيش المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وقاد الحملة النقيب أحمد محروس والأمين عبد النبى موسى والأمين اشرف محمد وباقى أفراد الكمين ومن الصحة جمال السيد مسئول فحص المخدرات بمديرية الصحة.