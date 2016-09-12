تجديد حبس عاطلين كونا عصابة لتزوير أوراق ملكية السيارات المسروقة

جددت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاشتراك مع ثالث "هارب" تشكيل عصابى تخصص فى تزوير أوراق ملكية سيارات مبلغ بسرقتها.

كانت البداية بضبط شخص يستقل سيارة تبين بالكشف الفنى عليها أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2330 جنح 15 مايو لسنة 2016 من قبل مالكها "محمد. س. ا" مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبمواجهته أقر بشرائه السيارة من "أيمن. م" 32 سنة صاحب معرض سيارات ونفى علمه بكونها مسروقة.

وبضبطه "أيمن.م" أقر بشراء السيارة من "هشام. ز" خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" واستلامها ومستندات ملكيتها نافيا علمه بأنها مسروقه.

وأثناء الفحص حضر شخص منتحل اسم "حسين .ع" وقدم كارنيه "مزور"منسوب لنقابة المحامين بذات الاسم، مثبت عليه صورته وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه محاماة آخر باسم "مصطفى .ع" مثبت به صورته الشخصية "مزور".

وبفحص المتهم تبين أن اسمه الحقيقى هو " أحمد .م" عاطل وبمواجهته اعترف بتزوير تحقيقات الشخصية المضبوطة بحوزته، واشتراكه مع كل من "صابر .م" عاطل، و"هشام .ز" عاطل – بائع السيارة- فى الاتجار بالسيارات المسروقة.

بمداهمة شريكى المتهم الرئيسى ضبطت القوة "صابر .م" حال استقلاله السيارة رقم" ق أ 8447 " - غير مبلغ بسرقتها - بداخلها عدد من المحررات والتوكيلات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وخالية البيانات "مزورة"، وبمواجهته اعترف بتزويره أوراق وتوكيلات.

تحرر للمتهمين المحضر اللازم وبإحالتهما إلى النيابة أصدرت قرارها المتقدم وأمرت بسرعة ضبط شريكهما "هشام.ز".