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الشئون العربية بالبرلمان تتلقى 5 دعوات من برلمانات عربية لبحث تنشيط السياحة

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الشئون العربية بالبرلمان تتلقى 5 دعوات من برلمانات عربية لبحث تنشيط السياحة الشئون العربية بالبرلمان تتلقى 5 دعوات من برلمانات عربية لبحث تنشيط السياحة

>كتب أحمد عرفة

قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اللجنة تلقت 5 دعوات لزيارات برلمانات عربية هم الإمارات والسعودية والكويت والمغرب والجزائر، موضحا أن اللجنة ستبحث هذه الدعوات مع بداية دور الإنعقاد الثانى لتنظيم تلك الزيارات وطرح ملف السياحة وتشجيع السياحة فى .

 

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الزيارات البرلمانية للخارج تساهم بشكل كبير فى تشجيع برلمانات دول عربية وأوروبية فى إعادة السياحة مع مصر، موضحا أن الزيارات التى ستقوم بها لجنة الشئون العربية بالبرلمان ستهتم بالتأكيد على تأمين المطارات المصرية والأماكن السياحة لعودة السياحة العربية.

 

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أن اللجنة استقبلت العديد من الوفود العربية وأكدت لهم مستوى التأمين فى مصر، وأن الشائعات التى تصدر حول الإرهاب ليس لها أى اساس من الصحة.


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مصر 365

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