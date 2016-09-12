شرطة دبي تكثف دورياتها لسعادة الجمهور

أكد الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.

ودعا الفريق المزينة أفراد الجمهور إلى عدم إفساد فرحة العيد ومشاركة الناس فرحتهم، مشيراً إلى أن شرطة دبي ليست جهازاً أمنياً يسهر على راحة مستخدمي الطريق فحسب بل هي شريك له ومعنية بالمساهمة في إدخال السرور والسعادة إلى نفوس أبنائه عبر كل الوسائل.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حيطة وحذر

ودعا الفريق المزينة مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية وذلك كي لا تعكر بعض الأخطاء أو الحوادث الطارئة صفو هذه الفرحة متمنياً للجميع الابتهاج.