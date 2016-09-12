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تحذير من الرد على «المعايدات» أثناء القيادة

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تحذير من الرد على «المعايدات» أثناء القيادة تحذير من الرد على «المعايدات» أثناء القيادة

حذرت مديرية مرور الدوريات في شرطة أبوظبي من الرد على «المعايدات النصية» والهاتف أثناء القيادة، في الوقت الذي كثفت فيه الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة وفي المصليات والمسالخ والحدائق والأماكن السياحية.

يأتي ذلك في إطار حملة «سلامتكم في العيد» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتوفير السلامة والطمأنينة لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

التزام بالقوانين

ودعا العميد خميس إسحاق محمد مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى تعزيز الجهود المبذولة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك من دون مرورية من خلال الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور وتجنب السرعة الزائدة على الطرق واستخدام حزام الأمان لما يوفره من حماية كبيرة.

وحذر العميد خميس إسحاق أولياء الأمور من الحوادث التي يرتكبها الأبناء واستغلال فرحة العيد بالاستعراض بالمركبات بشكل مخالف وإصدار أصوات مزعجة من مركباتهم وسباقات الطريق.

كما حذر مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي من مخاطر الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة رغم التحذيرات المتكررة عبر كل وسائل الإعلام والتوعية بالحوادث الجسيمة التي تقع بسبب انشغال السائقين بالرد على الهاتف.

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