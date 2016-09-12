مدير عام العمليات الشرطية يتفقد مركز المربعة في العين

تفقد اللواء عمير محمد المهيري مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مركز شرطة المربعة التابع لمديرية شرطة العين في زيارة رافقه فيها العقيد محمد سهيل الراشدي مدير مديرية شرطة العين، وذلك للاطلاع على حسن سير العمل بالمركز.

وكان في استقباله المقدم مبارك سيف السبوسي مدير مركز شرطة المربعة وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الأفرع والضباط والأفراد العاملين بالمركز، حيث تفقد والوفد المرافق له مكاتب الشؤون الإدارية والتحقيق الجنائي والمروري والبحث والتحري وعدد من الأفرع والوحدات الإدارية بالمركز.

وعقد مدير عام العمليات الشرطية اجتماعاً مع مدير المركز ورؤساء الأقسام ومديري الأفرع والضباط العاملين فيه للاطلاع على الخطط والآليات التشغيلية والمبادرات والأولويات الاستراتيجية المطبقة في المركز.