تكثيف الدوريات الأمنية في رأس الخيمة

أكد اللواء علي بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، استعداد القيادة العامة بجميع إداراتها وأقسامها المعنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه الإدارات المختصة بتكثيف ونشر الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، مع التركيز على المناطق السياحية في الإمارة، التي يكثر التوافد عليها أثناء العيد مثل جبل جيس.

كما وجه بتوفير كل إمكاناتها البشرية والآلية للعمل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتأمين حركة السير وتأمين المناطق العائلية، وتقديم كل المساعدات للزائرين، والحرص على حفظ الأمن والاستقرار في الإمارة.

وأوضح اللواء علي بن علوان: إنه من خلال الإدارة العامة للعمليات الشرطية والعمليات المركزية ستقوم الإدارتان بتوزيع رجال الدوريات الأمنية والمرورية على العديد من المصليات والمساجد، التي ستقام فيها شعائر صلاة العيد المبارك في كل الإمارة، كما سيكون هناك ترتيبات مرورية طوال فترة إجازة العيد على العديد من الطرق المهمة، التي تكثر عليها الحركة المرورية.

وكذلك سوف يكون توزيع الدوريات بالقرب من المتنزهات والمراكز التجارية، وأكد ضرورة تعاون المواطنين مع الشرطة، من أجل الحفاظ على الأمن والأمان للجميع، وتسهيل حركتهم في جميع الأماكن الترفيهية والسياحية.

وحذر من بيع الألعاب النارية لما تسببه من أذى للأطفال، كما توجه للمواطنين بضرورة ألا يغفلوا عن أطفالهم، وطالب جميع وسائل الإعلام في إيصال رسالة الشرطة وتكثيف حملات التوعية لحماية أطفالنا من هذا الخطر الذي يهدد سلامتهم، كما طالب بعدم إيقاف مركباتهم في مداخل الطرق المؤدية للأسواق والتسبب في إغلاقها.

وكشف عن حرص المؤسسة العقابية والإصلاحية على إدماج نزلائها من الجنسين في مختلف المناسبات والفعاليات المجتمعية، حيث ستنظم المؤسسة خلال عيد الأضحى المبارك برنامجاً شاملاً ومنوعاً من الأنشطة والفعاليات للنزلاء وأسرهم.

كما حددت مواعيد زيارات ذوي النزلاء، خلال العيد ستتضمن فعالية إفطار يوم عرفة، ومبادرة تقديم الحلويات للنزلاء، وفعالية ملتقى الأسر مع أبنائهم من النزلاء، وقد حددت المؤسسة مواعيد الزيارات من الثانية ظهراً وحتى السادسة مساء.