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هزاع بن زايد: خليفة جعل للمحبة أساسها وبه تشتد سواعد أبطالنا

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هزاع بن زايد: خليفة جعل للمحبة أساسها وبه تشتد سواعد أبطالنا هزاع بن زايد: خليفة جعل للمحبة أساسها وبه تشتد سواعد أبطالنا

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن يوم عرفة لحظة عظيمة في يومها وشهرها ونسأل الله أن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقال سموه: إن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جعل للمحبة أساسها المكين وبه تشتد سواعد البواسل وهم يدافعون عن الوطن.

دعاء

وأضاف سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تلهج الأفئدة بالدعاء في يوم عرفة وتتطلع لأن تعم قيم التسامح وتسود مشاعر التعايش ويترسخ التضامن بين البشرية ويرجع الحجاج إلى أوطانهم بالخير.

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