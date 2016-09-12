حمدان بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان بطي المزروعي

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية أمس واجب العزاء إلى بطي محمد الشاعر المزروعي في وفاة أبنائه سعيد وفارس وعائشة وذلك بمنزل العائلة في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة المتوفين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

قدم العزاء إلى جانب سموه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آلِ نهيان، وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، ومحمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

إلى ذلك قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أمس واجب العزاء إلى بطي محمد الشاعر المزروعي.