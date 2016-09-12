البحوث الإسلامية: لا يوجد نص قرآنى أو حديث يمنع توزيع الأضحية على غير المسلم



>قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز اقتطاع جزء من الأضحية وتوزيعها على غير المسلمين، موضحا أن الزكاة فقط هى التى يجب أن يتم توزيعها على المسلمين فقط.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد نص قرآنى أو حديث شريف يمنع توزيع الأضحية على غير المسلمين، وبالتالى فإنه طالما لم يرد نص تحريم فإن الأمر يجوز، بل إنه نوع من توزيع الطعام على المحتاجين، وكذلك الجيران والأصدقاء، ويدل على روح المواطنة.

كانت دار الإفتاء قالت إنه يجوز أن يعطى المضحى جزء من أضحيته لغير المسلم، لأن السنة للمضحى أن يأكل ويتصدق ويهدى منها، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: "ثلثاً للادخار والأكل، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للإهداء"، ولا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق المتفق عليه: ((صِلى أمك))، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفى حديث أبى هريرة المتفق عليه: ((فى كل كبد رطبة أجر)).