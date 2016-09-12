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الإقلاع عن التدخين يحمى من التهابات الأذن

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الإقلاع عن التدخين يحمى من التهابات الأذن الإقلاع عن التدخين يحمى من التهابات الأذن

>كتبت نهى طارق

التهابات الأذن يمكن أن تكون مؤلمة خاصة بالنسبة للأطفال، قد يصاب الأشخاص بسبب العدوى التى قد تكون بكتيرية أو فيروسية مما يؤثر على الأذن الوسطى، وتشمل الأعراض الشائعة لالتهابات الأذن ،ألم وصعوبة فى النوم والحمى ،ونزول سوائل،والصداع ،والإسهال والقىء وذلك وفقاً لموقع New Health Advisor.

وقد تحدث هذه الالتهابات بسبب تراكم الشمع  والتهابات الجهاز التنفسى العلوى وبعض الأسباب الوراثية،وهناك بعض الأمور التى تساعد على تجنب الإصابة بالتهابات الأذن.

الأطفال :

أهم الأسباب التى تؤدى إلى التهابات الأذن هى نزلات البرد ،والأنفلونزا ،وهى معدية جداً ،فيجب التأكد من عدم تعرض الطفل أوالاحتكاك بأطفال أو أشخاص مصابين بالأنفلونزا،ويجب التأكد من حصول الطفل على قدر كاف من النوم، لأن النوم يقوى المناعة، ويجب غسل يديه لتجنب العدوى ، موضحا أن كل هذه الأمورتساعد على تجنب الإصابة بالتهابات الأذن.

البالغون:

 أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بالتهابات الأذن هى نزلات البرد ،أيضاً يمكن تجنب الإصابة بالالتهابات من خلال غسل اليدين جيداً، وتقليل أو تجنب التدخين، وارتداء سدادات الأذن أثناء السباحة ،فماء حمامات السباحة أهم مصدر لدخول البكتريا فى الأذن، وينصح بإزالة الزوائد الأنفية إذا كانت تسبب التهابات الجيوب الأنفية .


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