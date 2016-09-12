معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادا للأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي الاستعداد لمواجهة الأهلي بالدخول في معسكر مغلق.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي في الـ17 من الشهر الجاري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "سندخل في معسكر مغلق عقب نهاية أجازة العيد استعدادا للأهلي".

وأضاف "هدف المعسكر هو التركيز على تدريب المجموعة الأساسية التي ستلعب المباراة وذلك عن طريق التدرب على الخطة التي ستضع على أساس إمكانيات اللاعبين".

وأتم" أتوقع مباراة قوية بين الإسماعيلي والأهلي تليق باسم الفريقين رغم أنها في بداية الدوري".