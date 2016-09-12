«داعش» يعدم 8 مدنيين عبر إغراقهم في المياه وسط الموصل

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش أعدم 8 مدنيين إغراقاً في المياه وسط مدينة الموصل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المصدر، في حديث لقناة السومرية نيوز الإخبارية، إن “عناصر تنظيم داعش أعدموا مساء الأحد 8 مدنيين عبر وضعهم داخل أقفاص حديدية وإغراقهم في حوض مياه في منطقة الدواسة وسط مدينة الموصل، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “التنظيم قام بتصوير عملية الإعدام بعد صدور الحكم عليهم مما تسمى المحكمة الشرعية في ولاية نينوى”.

يشار إلى أن تنظيم داعش أقدم منذ سيطرته على مدينة الموصل، على إعدام الآلاف من أبناء المدينة بتهم ومزاعم مختلفة، أبرزها التعاون مع القوات الأمنية والحكومة.