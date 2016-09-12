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«بعثة الحج»: انتهاء نفرة جميع حجاج القرعة من عرفات بعد وصولهم للمزدلفة

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«بعثة الحج»: انتهاء نفرة جميع حجاج القرعة من عرفات بعد وصولهم للمزدلفة «بعثة الحج»: انتهاء نفرة جميع حجاج القرعة من عرفات بعد وصولهم للمزدلفة

أرشيفية

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، نجاح نفرة حجاج القرعة من عرفات إلى المشعر الحرام بالمزدلفة.

وقال اللواء ماهر، في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأحد، إن النفرة تمت في وقت قياسي، مشيرا إلى أن جميع حجاج القرعة غادروا صعيد عرفات الطاهر مع حلول صلاة العشاء.

وشدد اللواء ماهر على عدم السماح لأي حاج من خارج بعثة القرعة بالتواجد داخل مخيمات الحجاج بمشعر منى، مناشدا ضيوف الرحمن الالتزام بالقواعد المعلنة من جانب البعثة، والحرص على ارتداء بطاقات الهوية والأسوار التي تم صرفها لهم بمجرد وصولهم إلى مشعر منى، لأنه لن يسمح لأي حاج لا يرتدي تلك الشارات بدخول المخيمات.

أ ش أ

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