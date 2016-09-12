الطيران المدنى الإماراتى يمنع استخدام "نوت 7" على متن الطائرات

حذرت هيئة الطيران المدنى الإماراتية اليوم الأحد، من استخدام هواتف سامسونج جلاكسى من نوع "نوت 7" على متن الطائرات الإماراتية لخطورته على أمن الطائرات والركاب.

وقل المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران فى الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، إسماعيل البلوشى، إن الهيئة أصدرت تعميمًا لشركات الطيران الوطنية يمنع بموجبه استخدام هاتف سامسونج جلاكسى "نوت 7" على متن الطائرات كإجراء احترازى حاليًا، مشيرًا إلى أن "ذلك يشمل استخدام الجهاز وشحنه وربطه بالنظام الترفيهى للطائرات.

وأضاف البلوشى فى تصريحات لوسائل الإعلام الإماراتية أن "الناقلات الجوية الوطنية ستتولى إعلام المسافرين بضرورة عدم استخدام الجهاز أثناء الرحلات الجوية"، موضحًا أنه "لا يزال بإمكان المسافرين حمل أجهزة سامسونج جلاكسى نوت 7 معهم على متن الطائرة بشرط عدم تشغيله، وفى الوقت نفسه، يمنع حمل الجهاز ضمن الأمتعة فى مقصورة الشحن".

من جانبه قال متحدث باسم طيران الإمارات: "إنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدنى فى دولة الإمارات، أكدت طيران الإمارات أنها ستطلب من ركابها على الفور عدم تشغيل أو شحن هواتفهم الذكية من نوع سامسونج جالاكسى نوت 7 أثناء الرحلات، أو تخزينها داخل الحقائب التى توضع فى مكان الشحن، وذلك تجنبًا لاحتمال تسبب بطارياتها فى حدوث حريق".