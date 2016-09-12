أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الطيران المدنى الإماراتى يمنع استخدام "نوت 7" على متن الطائرات

Google+ Print
الطيران المدنى الإماراتى يمنع استخدام "نوت 7" على متن الطائرات الطيران المدنى الإماراتى يمنع استخدام "نوت 7" على متن الطائرات

>كتب - محمود محيى

حذرت هيئة الطيران المدنى الإماراتية اليوم الأحد، من استخدام هواتف سامسونج جلاكسى من نوع "نوت 7" على متن الطائرات الإماراتية لخطورته على أمن الطائرات والركاب.

 

وقل المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران فى الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، إسماعيل البلوشى، إن الهيئة أصدرت تعميمًا لشركات الطيران الوطنية يمنع بموجبه استخدام هاتف سامسونج جلاكسى "نوت 7" على متن الطائرات كإجراء احترازى حاليًا، مشيرًا إلى أن "ذلك يشمل استخدام الجهاز وشحنه وربطه بالنظام الترفيهى للطائرات.

 

وأضاف البلوشى فى تصريحات لوسائل الإعلام الإماراتية أن "الناقلات الجوية الوطنية ستتولى إعلام المسافرين بضرورة عدم استخدام الجهاز أثناء الرحلات الجوية"، موضحًا أنه "لا يزال بإمكان المسافرين حمل أجهزة سامسونج جلاكسى نوت 7 معهم على متن الطائرة بشرط عدم تشغيله، وفى الوقت نفسه، يمنع حمل الجهاز ضمن الأمتعة فى مقصورة الشحن".

 

من جانبه قال متحدث باسم طيران الإمارات: "إنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدنى فى دولة الإمارات، أكدت طيران الإمارات أنها ستطلب من ركابها على الفور عدم تشغيل أو شحن هواتفهم الذكية من نوع سامسونج جالاكسى نوت 7 أثناء الرحلات، أو تخزينها داخل الحقائب التى توضع فى مكان الشحن، وذلك تجنبًا لاحتمال تسبب بطارياتها فى حدوث حريق".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365