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للمرة الثانية.. النيابة تأمر بضبط صاحب مطعم بمدينة نصر لبيعه أغذية فاسدة

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للمرة الثانية.. النيابة تأمر بضبط صاحب مطعم بمدينة نصر لبيعه أغذية فاسدة للمرة الثانية.. النيابة تأمر بضبط صاحب مطعم بمدينة نصر لبيعه أغذية فاسدة

>كتب أحمد إسماعيل

كلف إيهاب الشريف، وكيل نيابة مدينة نصر، الأجهزة الأمنية بالقاهرة - للمرة الثانية - بسرعة ضبط وإحضار مالك مطعم شهير للمشويات فى مدينة نصر، لاتهامه ببيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى مجهولة المصدر.

وقررت نيابة مدينة نصر، برئاسة أحمد العراقى، فى وقت سابق، حبس "محروس، ح" 40 سنة مدير مطعم شهير للمشويات بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامه ببيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر. وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار مالك المطعم، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، قيام مباحث بالاشتراك مع مفتش الصحة بعمل حملات لضبط الأغذية الفاسدة بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، وبمداهمة المحل ومخزن تابع له تم ضبط كميات من اللحوم والفراخ والسجق والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بما سبق.


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