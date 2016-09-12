حوار - ريكو: نهائي الكأس أثبت شيئا واحدا.. وهذا سبب ' قميص الأهلي '

عن كواليس انتقاله "المتأخر" إلى الزمالك وسبب الظهور بقميص الأهلي في الماضي ورسالته إلى الجماهير. هنا يأتي حوار صلاح ريكو.

بعد فترة طويلة من تعثر إتمام الصفقة، انتقل صلاح ريكو من الشرطة إلى الزمالك لمدة 5 سنوات.

تعطل الصفقة جاء بسبب مطالب اتحاد الشرطة إلى جانب "تحركات داخل وزارة الداخلية"، ولكن هل مفاوضات الزمالك بدأت خلال سوق الانتقالات الماضي فقط؟ الإجابة لا.

وأجرى صلاح ريكو حوارا مع الموقع الرسمي لنادي الزمالك ويستعرضه FilGoal.com.

*في البداية ما شعورك بعد الانتقال لنادي الزمالك؟

أنا في أهم لحظة في حياتي الكروية. وهي تحقيق حلمي بالانتقال لصفوف فريق الزمالك في الموسم المقبل بعد فترة انتظار طويلة استمرت عاما كاملا ما بين رفض الشرطة أو مشاكل متعلقة بالصفقة.

ولكن في النهاية وبعد مجهود كبير تم الاتفاق بين إداراتي الناديين وحسم الملف بدفع المقابل المادي 3 ملايين جنيه والحصول علي الاستغناء والانضمام الرسمي للزمالك.

*ما سبب التأخير في حسم الصفقة ؟

لم يحدث أي تقصير بصراحة شديدة من مسؤولي الزمالك. التأخير كان من إدارة الشرطة التي طالبت بالحصول علي المقابل المادي نقدا ورفضت التقسيط.

بالإضافة إلى حركة التنقلات في وزارة الداخلية التي أثرت علي موعد الصفقة وأدت للتأخير، ولكن بشكل عام كان هناك طمأنة مستمرة من مسؤولي الزمالك ومرتضي منصور رئيس النادي، الذي أكد لي أنه لن يتركني استمر مع الشرطة، وسينفذ وعده بأي طريقة حتى انتقل للزمالك وهو ما حدث في النهاية بعد فترة طويلة من الانتظار .

*هل شعرت باليأس من الانتقال للزمالك؟

بالفعل شعرت بالقلق الشديد خصوصا انه كان من المتوقع أن أكون أول صفقات الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد التأخير توالت الصفقات وتعاقد النادي مع أكثر من لاعب في وسط الملعب مما جعلني اشعر بالخوف من عدم إتمام الصفقة ولكن الجميع في النادي الأبيض أكدوا لي أنهم سيقدرون تمسكي بالنادي ورفضي أي عروض أخرى، وسيحاربون حتى يتم إنهاء الصفقة والحصول علي الاستغناء من نادي الشرطة.

*متي بدأت المفاوضات مع النادي الأبيض؟

المفاوضات بدأت منذ موسمين وهو أمر لا يعلمه الكثيرون، حيث أنني كنت من المفترض أن انتقل عام 2014 في صفقة ثلاثي الشرطة أحمد دويدار وخالد قمر ومعروف يوسف.

وقبل حصول الزمالك علي الاستغناء الخاص بهم كان الزمالك يواجه الشرطة في مباراة بختام الدوري وقدمت وقتها مجهودا كبيرا وظهرت بشكل طيب وبعدها تلقيت اتصالا من مسؤول الزمالك والذين خاطبوا الشرطة وأرسلوا عرضا رسميا للتعاقد معي.

ولكن مسؤولي النادي رفضوا وأكدوا الحاجة لجهودي بالإضافة لصعوبة رحيل 4 عناصر أساسية، فكان علي الالتزام بقرار الشرطة والبقاء حتى عادت المفاوضات في يناير الماضي، وحاول الزمالك حسم الصفقة ولكن مسؤولي الشرطة واصلوا رفضهم بسبب موقف الفريق الصعب ومحاولة تفادي الهبوط.

ولم أستطيع الانضمام للزمالك حتى تم حسمها أخيرا بعد فترة طويلة من الانتظار.

*ماذا عن عرضي الأهلي والإسماعيلي؟

الناديان كانا يرغبا في التعاقد معي الموسم الماضي، وبالتحديد الأهلي لكني وقتها حسمت موقفي وأغلقت الباب أمام الاتصالات، بعدما اخترت نادي الزمالك بعد الشعور بالارتياح الشديد من معاملة مرتضي منصور والذي عاملني كابنه وقت الأزمة مع رفض بعض من جماهير النادي التعاقد معي. أكد لي أنه سيقف بجواري حتى تتم الصفقة.

أما الإسماعيلي فالمفاوضات ظلت مستمرة حتى وقت قريب، ولكن الأولوية بالنسبة لي هي الانتقال لنادي الزمالك وهي الرغبة التي أعلنتها لوسائل الإعلام.

ولم أخشى فكرة أن يتراجع النادي الأبيض عن ضمي في ظل تأكدي أن الصفقة سوف تتم في النهاية علي الرغم من التعقيدات التي مرت بها.

*من أول من قام بتهنئتك بعد الانتقال للزمالك؟

مرتضي منصور قام بالاتصال بي علي الهاتف بمجرد الحصول علي الاستغناء من نادي الشرطة، وبارك لي وقال لي نفذت وعدي لك، عليك إثبات جدراتك بارتداء القميص الأبيض.

وهو ما أسعدني كثيرا وشعرت بأهمية الصفقة من خلال مقابلاتي مع الجماهير البيضاء في الشوارع، ويقولون لي لا تيأس فرحتنا بالصفقات ستكتمل بالتعاقد معك.

وهو أمر يدفعني لبذل مجهود مضاعف لإسعاد الجماهير البيضاء والتأكيد علي ثقة الإدارة بي.

*ما هي قصة صورتك وأنت بقميص الأهلي؟

الإعلام ضخم الأمر في هذه الصورة. أنا من منطقة شعبية -عابدين- وكنت مع أصدقائي وقالوا لي لنذهب للقاء الأهلي وارتديت قميص الفريق. هذا كل ما حدث.

*ماذا عن المنافسة في خط الوسط؟

جاهز لمنافسة أي لاعب وكلنا زملاء وهدفنا استمرار تحقيق البطولات. الزمالك يضم أفضل لاعبين في مصر، طارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمود عبد العاطي "دونجا".

سأحارب علي المشاركة بشكل أساسي، كنت أتمنى قيدي في إفريقيا خصوصا أنني أشتاق لارتداء قميص الزمالك بشكل رسمي.

*ما رأيك في فوز الزمالك بلقب كأس مصر؟

سعيد للغاية لتتويج الزمالك والفوز علي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأكيد علي الزمالك هو من فرط في لقب الدوري ولكن شمس البطولات لن تغيب عن ميت عقبة.

الفريق الأبيض قدم أداءً رائعا وكنت أتمنى أن تنتهي صفقتي مبكرا حتى أتواجد مع باقي زملائي في التتويج والمشاركة في مباريات الكأس ولكن قدر الله وما شاء فعل.

جاهز للتواجد في المباريات المقبلة مع الزمالك بالموسم الجديد.

*رسالة توجهها إلى جماهير الزمالك؟

أشكر الجماهير البيضاء على مساندتهم لي في الفترة الماضية. رأيته بنفسي في كل مكان، وأتمنى أن اظهر بالشكل المناسب واثبات جدارتي بارتداء الفانلة البيضاء.

وأن أساهم مع باقي زملائي في تحقيق الألقاب وإسعادهم بالبطولات، خصوصا أن الزمالك المرشح الأول لاستعادة لقب الدوري العام والحفاظ علي لقب الكأس والتتويج بالبطولة الأفريقية.