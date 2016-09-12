تشكيل في الجول - طارق السيد يختار: الفريق الأفضل للفوز على الوداد

لو كنت المدير الفني للزمالك، فهل ستدفع بستانلي أم بشيكابالا بجوار أيمن حفني خلف باسم مرسي؟ وهل ستضيف لهم مصطفى فتحي أساسيا أم تتركه على مقاعد البدلاء؟

هذه الأسئلة وجهها FilGoal.com لعدد من نجوم الزمالك قبل موقعة الوداد المرتقبة يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طارق السيد كان الضيف الأول على FilGoal.com وقد رشح شيكابالا ومصطفى فتحي لمشاركة أيمن حفني وباسم مرسي في الهجوم.

وشرح طارق السيد "مباراة الإياب ستقام في المغرب وستكون صعبة للغاية على الزمالك. لهذا يجب علينا ألا ننتظر العودة وأن نحقق مكسبا قويا في الذهاب".

وتابع "علينا لعب كرة سريعة والاعتماد على أصحاب المهارات الخاصة مثل شيكابالا وحفني وفتحي واستغلال التمريرات الأرضية بينهم".

وأضاف "لعب الكرات العالية لن يكون في صالح الزمالك بل ربما كان أغلبها من نصيب الوداد لأن متابعتي لهم تقول إن الفريق المغربي متميز في العرضيات".

أفضل طريقة

وقال طارق السيد: "أعتقد أن طريقة اللعب الأفضل للزمالك هي ما فاز به مؤخرا: 2 في الوسط، و3 لاعبين لصناعة اللعب تحت مهاجم وحيد".

وأكمل "علمت أن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك اختبر في مباراة ودية أمام وادي دجلة اللعب بثنائي هجوم. لكني أعتقد أن الخطة التي يحفظها اللاعبون الأفضل".

ويعاني الزمالك من أزمة في الجبهة اليسرى بعد إصابة علي فتحي ورحيل حمادة طلبة إلى المصري البورسعيدي.

فمن الأنسب لهذا المركز في وجهة نظر طارق السيد؟

يجيب طارق السيد "رمزي خالد".

وأفصح "أعتقد أن معروف يوسف لم يؤد جيدا في هذا المركز حين تم اختباره لهذا أفضل رمزي خالد".

وأتم "لا أعلم قدرات رمزي خالد وهل ستساعده على النجاح في مباراة كبيرة مثل الوداد، لكني أتمنى له التوفيق".