بالفيديو - حصاد المحترفين.. 3 أهداف وصناعة 2 في أسبوع ناري

أسبوع جديد يمر أوروبيا. لكل ناد كبير مشجعينه، وهم أيضا من يتوحدون لمؤازرة المحترفين المصريين مهما اختلفت أنديتهم.

انتهى يومي السبت والأحد الممتعان، وكالعادة كان للمصريين في أوروبا نصيبا في تشكيل متعة الأسبوع كرويا.

FilGoal.com يقدم لكم في تلك السلسلة، حصاد أسبوعي لمردود المحترفين.

إنجلترا

5 لاعبين هم رصيد مصر في دوريات إنجلترا بمختلف درجاتاها.

رمضان صبحي

لاعب ستوك سيتي مازال غائبا عن الصورة. ستوك سيتي خسر من جديد أمام توتنام برباعية، وظل رمضان صبحي حبيسا لدكة بدلاء مارك هيوز، والتي خلت من هيوز نفسه بعدما طُرد في شوط المباراة الأول.

بعد الخسارة، حل ستوك في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة من أربع مباريات.

(شاهد أهداف مباراة ستوك سيتي وتوتنام من هنا)

أحمد المحمدي

ظهير أيمن هال سيتي مازال محافظا على موقعه الأساسي في الفريق الرابع على التوالي. المحمدي كالعادة خاض المباراة كاملة وقدم مستوى ثابت.

وبشكل عام، ظفر هال سيتي بنقطة صعبة من أنياب بيرنلي في اللحظات الأخيرة بفضل ضربة حرة من سنودجراس. نقطة صعدت بالنمور للمركز السابع برصيد 7 نقاط.

(لمشاهدة أهداف مباراة هال سيتي وبيرنلي من هنا)

محمد النني

نجم مصري آخر لم يشترك هذه المرة. ورغم أن النني لم يكن حاضرا في الملعب، لكن جمهور الفريق اللندني على تويتر رأوا ضرورة مشاركته. (طالع التفاصيل)

أرسنال بدون النني فاز على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في اللحظة الأخيرة، وليستمر الفريق في انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي.

(شاهد أهداف مباراة أرسنال وساوثامبتون من هنا)

سام مرسي

اللاعب المصري المنضم حديثا لصفوف منتخب مصر خاض أولى مبارياته مع فريقه الجديد بارنسلي.

مرسي انتقل مؤخرا على سبيل الإعارة من ويجان إلى بارنسلي، وفي أولى مبارياته حل بديلا وساهم في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف على بريستون.

بارنسلي يحتل حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب بدوري الدرجة الأولى، وإذا استمروا على هذا النهج سيكونوا قريبين من التأهل للدوري الممتاز.

آدم العبد

المدافع المصري السابق في منتخب مصر يلعب حاليا في نادي شرويزبري بدوري الدرجة الثالثة.

العبد طُرد في الدقيقة الـ 52 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، وبعد خروجه، كان سببا في خسارة فريقه أمام بيري بهدفين مقابل هدف.

شرويزبري يحتل حاليا المركز الـ 18 برصيد 7 نقاط من أصل 24 فريق وبعد 7 جولات.

بلجيكا

محمود حسن تريزيجيه

لم يجد تريزيجيه دورا كبيرا في أندرلخت، ومن هنا قرر الخروج في إعارة كي يجد دورا أكبر.

تريزيجيه انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف موسكرون البلجيكي. صفقة انتهت أثناء تواجد اللاعب المصري في معسكر الفراعنة الإعدادي.

وحين وصل ترريزيجيه لموسكرون قبل أولى المباريات بيوم واحد، طلب اللاعب من مدربه أن يشارك فورا في التدريب.

تصرف تريزيجيه قوبل بترحاب كبير من مدربه، والذي وصفه بالبطل. (طالع تصريحات مدرب موسكرون عن تريزيجيه)

وفي ظهوره الأول كأساسي، صنع أولى أهدافه مع فريقه الجديد. (شاهد صناعة تريزيجيه من هنا)

البرتغال

أحمد حسن "كوكا"

سجل كوكا هدف فريقه الأول في الانتصار على بوافيشتا بنتيجة 3-0، وهو الأول في رصيده التهديفي هذا الموسم.

ونال كوكا عاصفة تصفيق من جماهير فريقه عند استبداله من قبل مدربه جوزيه بيسيرو قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء.

شاهد هدف كوكا من هنا

علي غزال

من جديد مازال سوء الحظ يلازم علي غزال مدافع نادي ناسيونال ماديرا.

غزال سجل هدفا في مرماه بالمباراة الماضية أمام بنفيكا، وفي مباراة هذا الأسبوع تعرض للطرد، ليتحول تقدم فريقه إلى خسارة أمام بيلينينسيش إلى خسارة بهدفين مقابل هدف.

موقف ماديرا بعد الخسارة ازداد تأزما، فالفريق حاليا يقبع في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

فرنسا

قبل أسبوع لم يكن لدينا ما نتابعه في الكرة الفرنسية، لكن الآن يوجد محترفان مصريان في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية.

طاهر محمد طاهر

ناشئ المقاولون العرب انتقل إلى نادي لو هافر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

لو هافر تعادل مع فالينسيان بهدفين لكل فريق، لكن بوب برادلي المدرب الأمريكي للفريق والأسبق لمنتخب مصر لم يستعن بطاهر الذي أتم انتقاله للفريق قبل عشرة أيام.

لو هافر يحتل المركز الثامن برصيد 9 نقاط بعد 6 مباريات.

كريم حافظ

المصري الثاني المنتقل حديثا إلى فرنسا هو كريم حافظ لاعب ليرس البلجيكي. اللاعب الذي أتى معارا لم يشارك في لقاء بورج بيروناس.

لم يستكمل كريم أوراق تسجيله في رابطة الأندية الفرنسية ليشاهد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 من المدرجات.

إيطاليا

محمد صلاح

محمد صلاح يفك النحس.. سجل الهدف أخيرا بعد 3 مباريات من الصيام مع روما والمنتخب، والهدف لم يكن عاديا.

هدف صلاح جاء من ضربة رأسية، ليكون هو الهدف الأول له في مسيرته من ضربة رأسية.

صلاح لم يسجل وحسب، فروما استطاع أن يحقق فوزا ملحميا على حساب سامبدوريا بفضل الأسطورة فرانشيسكو توتي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبفوز روما، ارتفع رصيدهم للنقطة السابعة في المركز الثاني بالتساوي مع نابولي خلف المتصدر يوفنتوس.

(شاهد هدف صلاح من هنا)

سويسرا

عمر جابر

عمر جابر بدأ مباراة جراسهوبرز على مقاعد البدلاء، لكنه حل بديلا في الشوط الثاني.

وفور نزوله بالدقيقة الـ 79 نجح جابر في صناعة الهدف الثالث لفريقه، بعد عرضية استلمها سيدو دومبيا وراوغ ثم سدد في المرمى.

بازل فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبفوز بازل حافظ على صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة.

(شاهد صناعة عمر جابر من هنا)

اليونان

عمرو وردة

--

افتتح وردة موسمه الجديد في الدوري اليوناني بهدف متأخر في شباك باوك بعد استغلال خطأ كوميدي من مدافع المنافس.

فقد سقط بانياتوليكوس أمام باوك بهدفين لهدف سجله وردة.

شاهد هدف وردة من هنا