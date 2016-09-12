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تشكيل في الجول - ريان يختار: إكرامي يقود أفضل فريق للأهلي في الموسم الجديد

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تشكيل في الجول - ريان يختار: إكرامي يقود أفضل فريق للأهلي في الموسم الجديد تشكيل في الجول - ريان يختار: إكرامي يقود أفضل فريق للأهلي في الموسم الجديد

لو كنت في موقع حسام البدري المدير الفني للأهلي ولديك الفرصة لاختيار التشكيل الأمثل للشياطين الحمر في الموسم الجديد، فمن ستختار؟

ياسر ريان حل ضيفا على FilGoal.com للإجابة على هذا السؤال، وقد بدأ كلماته بضرورة عودة شريف إكرامي لمرمى الأهلي.

وقال ريان: "شريف إكرامي من أفضل حراس المرمى في ، وقرار إبعاده عن التشكيل الأساسي كان خطأ كبيرا".

وتابع "لا يوجد حارس بلا أخطاء. انظروا إلى كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي وكيف أخطأ وارتكب هفوات عديدة أمام مانشستر".

علي معلول

واختار ياسر ريان نجم الأهلي في التسعينات والقطار السريع خطة 4-2-3-1 كأفضل طريقة تناسب قدرات الفريق الأحمر حاليا.

وكانت النقطة الهامة التي ركز عليها ريان هي مركز علي معلول.

وقال ريان: "علي معلول صفقة أبرمها الأهلي بمبلغ ضخم، يجب أن يلعب وأراه جيدا في مركز الظهير الأيسر".

 

ريان انتخب أحمد فتحي وأحمد حجازي ورامي ربيعة مع معلول لتمثيل الأهلي في الخط الخلفي.

وتابع "في وسط الملعب أرى ألا يتم تغيير حسام عاشور أو حسام غالي".

إذن لا يرى ريان أن اللعب بأكرم توفيق المنضم حديثا للأهلي ضرورة؟

يجيب ريان "نعم. أكرم توفيق لا يمكن المجازفة به الآن في الظرف الراهن للأهلي. الفريق يحتاج لخبرات غالي وعاشور".

وأضاف "في مركز صناعة اللعب سأراهن على كريم نيدفيد مع وليد سليمان وعبد الله السعيد".

فمن يلعب دور رأس الحربة الصريح في الأهلي؟ مروان محسن أم عمرو جمال أم يتجاهل الثنائي الذي لعب مع مارتن يول ويعود لخبرة عماد متعب؟ أم يفضل الأجانب جون أنطوي وجونيور أجاي؟

يرد ريان "أجاي".

ثم استدرك "لكني أرى كذلك ضرورة اتباع سياسة التدوير. مع ضرورة إفاقة صالح جمعة حتى يكون جوكر الأهلي في الموسم الجديد".

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