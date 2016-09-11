توزيع 10 عجول على عدد من الجمعيات الخيرية ضمن أضاحى العيد بالإسماعيلية

شهد الأمير أبو زيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور زاهر عطية وكيل الوزارة للطب البيطرى بالاسماعيلية، والدكتورة سماح جاد رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، اليوم الأحد، مراسم توزيع 10 عجول حية، على عدد من الجمعيات الخيرية بالمحافظة، والتى ساهمت فى دعم ثمن تلك العجول بمبلغ إجمالى وقدره 33 ألف جنيه من إجمالى الثمن الكلى الذى بلغ قدره 150 ألف جنيه، بواقع 15 ألف جنيه ثمن العجل، تحت رعاية اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.

ويتم ذبح الأضاحى وتوزيعها على الأسر التابعة لتلك الجمعيات خلال الثلاثة أيام الأولى للعيد، ويتم التوزيع بواقع 2 كيلوجرام لكل أسرة.