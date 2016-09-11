الشرطة في كينيا تقتل 3 سيدات هاجمن قسم شرطة

ذكرت الشرطة الكينية، أنها قتلت ثلاث سيدات هاجمن أحد أقسام الشرطة في مدينة مومباسا.

وذكرت قناة (إيه بي سي) الإخبارية اليوم الأحد، أن واحدة من النساء قامت بإطلاق قنبلة على ضباط الشرطة بينما حملت أخرى سكينا وهاجمتهم، ونقلت قول رئيس الشرطة، باتيرسون مايلو، إن إثنين من رجال الشرطة أصيبوا في الحادث.

وأضاف أن السيدات التي كن ترتدين النقاب تم إطلاق النار عليهن وأن إحداهن كانت ترتدي حزاما ناسفا ولكنه لم يستخدم، موضحا أنه لم تقم أي من الجماعات بإعلان مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفادت القناة الإخبارية، أن الشرطة في كينيا دائما ما تتعرض للاعتداءات عليها، متهمة جماعة الشباب الصومالية، التي أعلنت أنها ستقوم بالثأر ضد تدخل كينيا في الحرب على الصومال.

أ ش أ