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تقرير في الجول - بالوتيلي يتفوق في صراع خاص مع إبرا

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تقرير في الجول - بالوتيلي يتفوق في صراع خاص مع إبرا تقرير في الجول - بالوتيلي يتفوق في صراع خاص مع إبرا

يشارك وقت كتابة هذه السطور النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي رفقة فريق نيس الفرنسي أمام مارسيليا في المسابقة المحلية وتشير النتيجة حتى الآن إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانتقل سوبر ماريو إلى الفريق الفرنسي قادمًا من ليفربول في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية من أجل إعادة اكتشاف نفسه من جديد بعد أن خرج من حسابات مدرب الريدز يورجن كلوب.

وبدأ بالوتيلي مسيرته مع نيس بقوة حيث أحرز هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء.

واحتاج الدولي الإيطالي لسبعة دقائق فقط لإحراز هدفه الأول في الدوري الفرنسي متفوقًا على نجم باريس سان جيرمان السابق زلاتان إبراهيوفيتش والذي احتاج إلى 64 دقيقة لإحراز هدفه الأول مع الفريق الباريسي.

نستمر في المقارنة بين بالوتيلي وإبرا حيث تساوى صاحب البشرة السمراء مع النجم السويدي في إحراز ركلة جزاء على الأقل في الدوري الإيطالي والإنجليزي والفرنسي.

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