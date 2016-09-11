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نادى ستوك سيتى يهنىء رمضان صبحي والمسلمين بعيد الأضحى

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نادى ستوك سيتى يهنىء رمضان صبحي والمسلمين بعيد الأضحى نادى ستوك سيتى يهنىء رمضان صبحي والمسلمين بعيد الأضحى
استغل نادي ستوك سيتي الإنجليزي وجود النجم المصري رمضان صبحي لتهنئة المسلمين بعيد الأضحى عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى ستوك مع بداية الموسم قادما من الأهلي بطل في صفقة وصلت تكلفتها إلى ستة ملايين يورو.

ونشر ستوك عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صورة للنجم المصري رمضان صبحي وهو يحمل لوحة كتب عليها “عيد سعيد.. كل عام وأنتم بخير”.

واعتادت الأندية الأوروبية والعالمية على تهنئة جماهيرهم في العالم بكل الأعياد لكل الأديان في السنوات الأخيرة بعد انتشار شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

أ ش أ

 

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