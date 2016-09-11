السعودية تعلن عدد حجاج هذا الموسم بإجمالي مليون و862 ألفا و909

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية, نتائج إحصاءات الحج لهذا العام 1437هجرية, حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج مليونا و862 ألفا و909 حجاج.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن مليونا و325 ألفا و372 حاجا من خارج المملكة, فيما بلغ إجمالي حجاج الداخل 537 ألفا و537 حاجا, الغالبية العظمى منهم من المقيمين غير السعوديين منهم 207 آلاف و425 حاجا وفدوا إلى مكة من باقي مدن المملكة, و330 ألفا و112 حاجا من داخل مكة المكرمة.

وبلغ إجمالي الحجاج من غير السعوديين مليونا و692 ألفا و417 حاجا, فيما بلغ إجمالي الحجاج السعوديين 170 ألفا و492 حاجا, وإجمالي الحجاج الذكور مليونا و82 ألفا و228 حاجا, وإجمالي الحجاج من الإناث 780 ألفا و681 حاجة.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بحصر الحجاج القادمين إلى مدينة مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مدينة مكة المكرمة حيث بلغت نسبة الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة عن طريق جدة – مكة السريع ما نسبته 5ر35% وطريق السيل – مكة المكرمة ما نسبته 5ر28%, وطريق المدينة المنورة – مكة المكرمة ما نسبته 21% وبقية الطرق الثلاثة الأخرى وهي

> طريق الجنوب – مكة, وطريق الطائف – مكة وطريق جدة – مكة القديم بنسبة مقدارها 15%.

وفيما يخص أيام القدوم للحجاج من داخل المملكة فقد شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة السابع والثامن والتاسع من شهر ذي الحجة توافد ما نسبته 80% من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة, أما من حيث عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة فقد بلغت 29 ألفا و169 سيارة.

أ ش أ