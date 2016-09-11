مستشار «القادة والأركان» : الجيش نجح في تجفيف منابع تمويل الإرهاب

قال مستشار كلية القادة والأركان اللواء محمد الشهاوي، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة المصرية قامت بـ 500 عملية نوعية ضد العناصر الإرهابية الموجودة في سيناء، مضيفًا أن القوات المسلحة طورت من استراتيجيتها من الارتكاز إلى الهجوم.

وأضاف الشهاوي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن القوات المسلحة الموجودة حاليًا في سيناء حصلت على تدريب على أعلى مستوى، مؤكدًا أن القوات المسلحة تستخدم كل أنواع الأسلحة الحديثة في سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية.

وتابع أن عملية “حق الشهيد” التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء بدأت منذ أكثر من عام، وذلك للقضاء على المجموعات الإرهابية، مؤكدًا أن القوات المسلحة نجحت في تجفيف منابع تمويل العناصر الإرهابية.

وأوضح الشهاوي أن جماعة الإخوان المسلمين هي من أطلقت العناصر الإجرامية التي كانت موجودة في السجون أثناء فترة حكمهم للبلاد.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية لديها خبرة عالية في مكافحة الإرهاب، لذلك كل دول العالم تطب الجيش المصري في التدريبات المشتركة، قائلًا “الجيش المصري يعد العاشر على مستوى العالم من حيث منظومة التسليح والاستعداد القتالي”.