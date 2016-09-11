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بالصور.. أسقف الوادي الجديد يهنئ المحافظ بعيد الأضحى المبارك‎

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جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، نيافة الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد، بمكتبه بديوان عام المحافظة الذي جاء لنقل تهنئة الأقباط المسيحيين للسيد المحافظ وشعب الوادي الجديد بعيد الأضحى المبارك.

وعبر “بقطر” خلال لقائه بتمنيه لجميع أهالي المحافظة كل الخير والسلام والمحبة، وأن يعم المحافظة التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للسيد المحافظ.

وعبر “عشماوي” عن سعادته بهذه التهنئة والتي تؤكد علي سلامة وقوة النسيج الوطني المصري بين أبنائه من المصريين والذي سيظل متماسكًا مهما حدث من محاولات لإشعال فتنة بينهم وهذه الزيارة أبلغ تعبير علي المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد علي مر العصور.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

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