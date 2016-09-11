بالتهاني والأمنيات والفكاهة.. نجوم الفن يعايدون الأمة العربية بعيد الأضحى

هنأ عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشروا، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، رسائل تهنئة وأمنيات بأن يحل الخير والبركة على العالم العربي والإسلامي.

فعبر صفحتها بـ”فيسبوك”، عايدت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها، قائلة: “كل سنه و انتو طيبين.. عيد سعيد عليكم وعلينا #بحبكم”.

وبطريقته المعتادة التي لا تخلو من الطرافة والفكاهة، عايد الفنان الكوميدي محمد هنيدي، جمهوره، وكتب قائلاً: “عيد أضحى مبارك.. البنات ماتحطوش مكياج كتير مابيبقاش حلو”.

وبتدوينة محملة بكثير من الأمنيات، هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأمة العربية بالعيد، قائلة: “أضحى مبارك على الأمة العربية جمعاء على أمل أن يحمل العيد الخير، البركات والسلام على الجميع #عيد_أضحى_مبارك”.

وكتب الفنان التونسي ظافر_العابدين مهنئًا بالعيد، وقال: “عيدكم مبروك و كل عام وانتم بخير .. #ظافر_العابدين #عيد_سعيد”.

وقالت الفنانة نيللى كريم: “كل سنة وانتم طيبين ..#عيد_سعيد .. #نيللى_كريم”.

وكتب الفنان التونسي صابر الرباعي، قائلاً: “عيدكم مبروك و كل عام وانتم بخير”.

وعايدت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها، قائلة: “عيدكم مبرووووك”.

وعبر صفحتها الرسمية، هنأت الفنانة أنغام جمهورها، قائلة: “كل سنه وانتوا طيبين”.

وكعادتها لم تنسى “الديفا” سميرة سعيد تهنئة جمهورها بالعيد، وكتبت: “كل عام وعالمنا العربي والاسلامي بخير وسلام.. #عيد_أضحى_مبارك”.