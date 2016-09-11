أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القوات الأفغانية تصادر 12 ألف كيلو مواد متفجرة قادمة من باكستان

Google+ Print
القوات الأفغانية تصادر 12 ألف كيلو مواد متفجرة قادمة من باكستان القوات الأفغانية تصادر 12 ألف كيلو مواد متفجرة قادمة من باكستان

القوات الأفغانية _ أرشيفية

تمكنت قوات الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، من مصادرة 12 ألفا و345 كيلوجراما من المواد المتفجرة تم تهريبها من باكستان، حيث كانت الجماعات المسلحة تتطلع لاستخدام هذه المواد لشن سلسلة من الهجمات في العاصمة الأفغانية كابول. وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية – في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية – أن قوات الشرطة صادرت موادا متفجرة ونترات أمونيوم بعد وقت قصير من دخول شاحنة، تحمل هذه المواد، أفغانستان من معبر “تورخام” الحدودي. وأضاف البيان أن المسلحين كانوا يتطلعون لنقل المواد المتفجرة إلى العاصمة كابول في محاولة لاستخدامها في العبوات الناسفة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في نقل المواد المتفجرة، وهو محتجز لدى قوات الشرطة لإجراء تحقيقات. ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية – بما في ذلك مقاتلي طالبان – على هذه التقارير حتى الآن. يذكر أن مقاتلي طالبان ومسلحين آخرين ينتمون إلى جماعات مسلحة كثيرا ما يستخدمون العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن الأفغانية؛ مما يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين في هذه الهجمات. ووفقا لبعثة الأمم المتحدة، لا تزال العناصر المناهضة للحكومة الأفغانية مسئولة عن 60 % من سقوط الضحايا المدنيين. أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا