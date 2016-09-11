إلغاء ٣ رحلات بمطار القاهرة الدولي لعدم جدواها اقتصاديًا

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إلغاء 3 رحلات جوية دولية، وذلك لعدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها، وبسبب أعمال القصف الجوي ضد مواقع الحوثيين ورفض قوات التحالف العربي منحها تصريح لعبور مناطق العمليات.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات تفيد إلغاء رحلتي شركة المصرية العالمية للطيران رقم 5101 والمتجهة الي الكويت، ورحلة رقم106 والمتجهة الي ينبع، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطار آخر من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 607 والمتجهة إلى مطار بيشه جنوب غرب السعودية ، وذلك بسبب أعمال القصف الجوي ضد مواقع الحوثيين، ورفض قوات التحالف العربي منحها تصريح لعبور مناطق العمليات.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار قامت بالتنسيق مع ركاب رحلتي المصرية للطيران للسفر على طائرات أخرى.