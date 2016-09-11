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طوارىء بـ"البيئة" للسيطرة على تلوث زيتى بطول 1 كيلو متر برأس غارب

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طوارىء بـ"البيئة" للسيطرة على تلوث زيتى بطول 1 كيلو متر برأس غارب طوارىء بـ"البيئة" للسيطرة على تلوث زيتى بطول 1 كيلو متر برأس غارب

>كتب محمد محسوب

أعلنت وزارة البيئة حالة الطوارئ للسيطرة على حادث التلوث الزيتى الذى شهدته شواطئ رأس غارب، حيث وجه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بسرعة إرسال لجنة عاجلة لمتابعة حادث التلوث، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية اليوم الأحد بلاغا من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالغردقة، أفاد بوجود تلوث زيتى بشاطئ ضى القمر برأس غارب بالغردقة.

 

 

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه تم على الفور تشكيل لجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالغردقة ومحميات البحر الأحمر للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين للجنة وجود تلوث زيتى عبارة عن زيت خام بشاطئ ضى القمر  تبلغ مساحته حوالى ١كم x ٣-٤كم، ولا يوجد تلوث بالبحر، كما قام الفرع بأخذ عينات من التلوث لإرسالها لفرع السويس لتحليلها ومطابقتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة من خلال جهاز بصمة الزيت للتعرف على مصدر التلوث.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول فور حدوث التلوث، حيث قامت بتكليف الشركة العامة للبترول للبدء فى أعمال إزالة التلوث من الشواطئ، وسيتم البدء غدا فى إزالة التلوث مع أول ضوء، كما قامت الهيئة العامة للبترول بإبلاغ الشركات العاملة بالمنطقة لمراجعة التسهيلات الخاصة بها وعمل مسح للمنطقة للتأكد من عدم وجود تلوث بالبحر، وجار متابعة الموقف حتى الانتهاء من إزالة التلوث، وتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية.


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