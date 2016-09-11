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فرنسا تعتقل صبيًا عمره 15 عامًا لتخطيطه لهجوم «وشيك» على باريس

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فرنسا تعتقل صبيًا عمره 15 عامًا لتخطيطه لهجوم «وشيك» على باريس فرنسا تعتقل صبيًا عمره 15 عامًا لتخطيطه لهجوم «وشيك» على باريس

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

قال مصدران قضائيان إنه تم إلقاء القبض على صبى عمره 15 عاما فى باريس للاشتباه بإعداده “لعمل عنيف” وشيك وهو ثانى مخطط مزعوم مرتبط بتنظيم داعش تكتشفه فرنسا خلال أيام، حسبما أفادت “رويترز”.

وعثر يوم الأحد الماضى على سيارة محملة باسطوانات غاز وعبوات من الديزل قرب كاتدرائية نوتر دام مما أدى لاكتشاف مخطط لمهاجمة محطة للقطارات فى باريس بتوجيه من التنظيم المتشدد.

وألقى القبض على سبعة بينهم أربع نساء.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الصبى قيد الإقامة الجبرية منذ أعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد هجمات 13 نوفمبر فى باريس التى قتل فيها 130 شخصا. ولم يذكرا السبب فى وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وقال أحد المصدرين إنه تم القبض عليه بينما كان يخطط لهجوم فى مكان عام فى العاصمة الفرنسية.

وقال المصدر الثانى إن الصبى كان على اتصال بالفرنسى المشتبه بأنه إسلامى متشدد رشيد قاسم وإن قاسم وجه إحدى النساء اللاتى ألقى القبض عليهن قبل أيام فيما يتصل بالتخطيط لمهاجمة محطة قطارات فى باريس.

وقالت صحيفة لو موند الفرنسية إن قاسم فى سوريا. واستخدم تطبيق تليجرام للرسائل للدعوة لمزيد من الهجمات فى فرنسا.

وطعنت إحدى النساء اللاتى ألقى القبض عليهن رجل شرطة خلال اعتقالها يوم الخميس قبل أن يطلق عليها الرصاص مما أدى لإصابتها.

وقال أحد المصدرين إن قاسم (29 عاما) ألهمه رجلان نفذا هجوما فى يوليو تموز داخل كنيسة فرنسية ذبحا فيه قسا مسنا.

وسبب ذلك الهجوم حالة من الصدمة فى فرنسا إذ جاء بعد أقل من 12 يوما من هجوم آخر نفذه متشدد من داعش دهس بشاحنته حشودا تجمعت للاحتفال بيوم الباستيل فى نيس.

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