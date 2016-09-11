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السيسي يهنئ خادم الحرمين هاتفيًا بمناسبة حلول عيد الأضحى

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السيسي يهنئ خادم الحرمين هاتفيًا بمناسبة حلول عيد الأضحى السيسي يهنئ خادم الحرمين هاتفيًا بمناسبة حلول عيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أجرى الرئيس عبد الفتاح ،اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الأحد بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية ،حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن جانبه .. أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.​

أ ش أ

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