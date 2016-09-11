مؤتمر كونتي: أنظروا لسلوك كوستا ' الذي يجب حمايته '

"أنظروا لسلوك كوستا. دائما تسألوني عن ذلك، والآن أنظروا لما فعله".. هكذا بدأ أنطونيو كونتي حديثه عقب التعثر الأول لتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي تعادل مع سوانزي بثنائية لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

تعثر هو الأول لتشليسي هذا الموسم فالفريق حقق ثلاثة انتصارات على التوالي والآن سقط في فخ التعادل.

وتحدث كونتي عقب المباراة قائلا: "هذا ما يحدث دائما في إنجلترا عندما لا تستغل الفرص".

وأوضح "أهدرنا العديد من الفرص عندما تقدمنا في النتيجة. كنا نقدر على قتل المباراة ولكننا لم نفعل ذلك. وهذا ما يحدث في إنجلترا، فجأة انقلبت النتيجة في دقيقتين".

وماذا عن دييجو كوستا؟ يقول كونتي: "كوستا أظهر اليوم سلوكه الرائع. سيطر على نفسه رغم تعرضه للضرب طوال أحداث المباراة".

وواصل "يجب على الحكام حمايته. يتعرض دائما للضرب".

وعبر كونتي عن غضبه بسبب قرارات الحكم قائلا: "لا أريد أن أتحدث عن قرار الهدف الثاني. ولكن أعتقد أن الحكم أخطا. كان قرارا ليس صحيحا".

وكشف كونتي تعرض جون تيري لإصابة قوية قبل نهاية المباراة في الكاحل "سنعرف يوم الاثنين مصير تيري من لقاء ليفربول".

ووصل تشيلسي إلى نقطته العاشرة في المركز الثاني وينتظره مواجهة القمة أمام ليفربول في الجولة الخامسة.