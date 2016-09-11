مدافع تشيلسي بـ ' الوجه الغاضب ' : أمر لا يُصدق

وصلت له الكرة. التحام. سقوط. انفراد والنتيجة سوانزي يهز شباك تشيلسي و"الغاضب" جاري كاهيل لا يُصدق قرار الحكم.

تشيلسي تعادل مع سوانزي بثنائية لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

النتيجة كانت تشير للتعادل 1-1 قبل أن يستغل ليروي فير سقوط كاهيل وينفرد بالمرمى ويهز الشباك.

ونشر كاهيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) فيديو يوضح لقطة تدخل فير على قدمه. لقطة لم يحتسبها حكم المباراة ركلة حرة وانتهت بهدف في الشباك.

بعدها علق كاهيل عن اللقطة مستخدما (الوجه الغاضب) وكتب: أمر لا يُصدق".