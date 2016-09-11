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فيديو - مدرب تورينو يلوم جو هارت في الخسارة أمام أتالانتا

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فيديو - مدرب تورينو يلوم جو هارت في الخسارة أمام أتالانتا فيديو - مدرب تورينو يلوم جو هارت في الخسارة أمام أتالانتا

ألقى سينسيا ميهايلوفيتش المدير الفني لتورينو باللوم على حارس مرماه جو هارت في الخسارة أمام أتالانتا بهدفين لهدف.

جو هارت بدأ مسيرته مع تورينو بخطأ وخسارة بعد انتقاله للكالتشيو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

شاهد أبرز لقطات جو هارت في اللقاء:

وقال ميهايلوفيتش بعد المباراة: "جو هارت قدم عملا جيدا في عدد من اللقطات وربما هذه البداية جيدة".

ثم استدرك "لكن كان عليه أن يقدم أداء أفضل في الركلة الركنية التي منحت أتالانتا هدفا بلا داع".

وتابع "عموما لست المدرب الذي يهاجم اللاعبين ويلومهم ويشير باصبعه على أخطائهم".

وأضاف "فقط ما يهمني أن يتدرب اللاعب بجد ويلعب بجدية كاملة في المباريات. وهذا طبعا فعله جو هارت في مباراته الأولى معنا".

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فيديو اليوم السابع

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