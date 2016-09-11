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مارسيليا يطلب شفانشتايجر مجددا

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مارسيليا يطلب شفانشتايجر مجددا مارسيليا يطلب شفانشتايجر مجددا

بعدما جمد مانشستر يونايتد لاعبه باستيان شفانشتايجر قرر نادي مرسيليا استغلال الوضع في محاولة للحصول على خدمات الألماني المعتزل دوليا.

شفانشتايجر بطل العالم مع المانشافت في 2014 بات حبيسا في مانشستر يونايتد بعد قرار جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بأن يتدرب مع الرديف.

وبحسب كانال + الفرنسية فإن مرسيليا يطلب ضم اللاعب من مانشستر ويسعى للدخول في مفاوضات مع النادي الإنجليزي.

شفايني في الـ32 من عمره وتاريخه ناصع البياض مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا إذ حصد 8 ألقاب دوري في بلاده وحصد لقب الأبطال وكأس العالم للأندية، بخلاف مونديال المنتخبات في 2014.

وكان شفايني مطلوبا في مرسيليا خلال موسم الانتقالات الماضية لكن إدارة يونايتد رفضت التفريط في اللاعب مجانا.

لهذا يحضر مرسيليا عرضا جديدا لضم اللاعب في يناير.

جدير بالذكر أن شفانشتايجر صرح بأنه لن يلعب في أوروبا إلا بقميص مانشستر يونايتد بعد رحيله عن بايرن ميونيخ.

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