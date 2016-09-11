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حملات للحماية المدنية على المراسى لتجنب تكرار حوادث غرق المراكب النيلية

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حملات للحماية المدنية على المراسى لتجنب تكرار حوادث غرق المراكب النيلية حملات للحماية المدنية على المراسى لتجنب تكرار حوادث غرق المراكب النيلية

>كتب عبد الرحمن سيد

رفعت إدارتا الحماية المدنية بالقاهرة والجيزة درجة الاستعداد إلى القصوى وتنشيط عمل قسم الإنقاذ النهرى، وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، استعدادًا لعيد الأضحى وخروج المواطنين للمتنزهات بمجرد الانتهاء من الصلاة.

 

وشملت خطة الحماية المدنية بالقاهرة تكثيف الدوريات الأمنية على كل المراسى النيلية والتحقق الدورى من مدى توافر وسائل الحماية المدنية والسلامة بها، والتأكد من حمولة تلك المراكب ومدى التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة لضمان سلامة المواطنين.

 

وتتضمن الخطة كذلك متابعة عمل مراسى النيلية بحديقة الأندلس وآخر على كورنيش المعادى بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مرسى بالقرب من كوبرى عباس بمحافظة الجيزة، ويجب الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات من قبل أصحاب المراكب على رقم النجدة "122" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع. وتنسق إدارة الحماية المدنية مع المسطحات المائية لمتابعة سير المراكب النيلية والعائمات منعا لحدوث أى اشتعال وتحرص لنشات الإطفاء على منع خطر امتداد النيران للمراكب.

 

الخطة أيضا تشمل شن  حملات على العائمات لعدم السماح بالحمولة الزائدة وإلزام القائمين على تشغيلها بالسير فى الأماكن المسموح بها مع توفير الإضاءة اللازمة، وخفض الضوضاء وعدم السماح للركاب بالوقوف فى مقدمة المراكب أو الوقوف فى الأماكن غير المخصصة.

 

وتعين إدارة الحماية المدنية بالجيزة لنش إطفاء وإنقاذ بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق وآخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية، والثالث منطقة أبو النمرس، كما تم وضع لانشات مطاطية أسفل كبارى المنيب والجامعة والجلاء و15 مايو وأكتوبر، كما سيتم تنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى.


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