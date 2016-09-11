السيسى يتلقى اتصالين من ولى عهد أبو ظبى والرئيس السودانى للتهنئة بالعيد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تمنياته بمناسبة العيد المبارك، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن خالص التمنيات بالخير والتوفيق والنجاح لدولة الإمارات العربية الشقيقة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أيضًا اتصالاً هاتفياً آخر من الرئيس السودانى عُمر حسن البشير، الذى أعرب عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بالخير والتقدم والإزدهار، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، عبر الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للرئيس السوانى، داعيًا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على شعبى وادى النيل باليمن والبركات، ومتمنيًا للأمة العربية كلها الخير والاستقرار والتقدم.