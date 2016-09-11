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تغريدة - جماهير روما تتساءل.. الفريق الميت كيف سيكون بدون ' توت عنخ آمون '

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تغريدة - جماهير روما تتساءل.. الفريق الميت كيف سيكون بدون ' توت عنخ آمون ' تغريدة - جماهير روما تتساءل.. الفريق الميت كيف سيكون بدون ' توت عنخ آمون '

فوز قاتل في الدقيقة الأخيرة عن طريق الملك فرانشيسكو توتي أمام سامبدوريا وحارسه الذي تألق كثيرا وكثيرا أمام محمد صلاح. ولكن رغم ذلك فجماهير روما تشعر بالقلق، بل بالقلق الشديد جدا جدا جدا من الأداء.

روما نجح في الفوز على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

لقاء شهد تسجيل صلاح لهدف بالرأس لأول مرة في مسيرته الأوروبية إلى جانب العديد من الفرص الضائعة والمهارات العالية من الجناح المصري. (شاهد – ملخص ما قدمه صلاح)

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ويستعرض FilGoal.com آراء جماهير روما في اللقاء وفي أداء محمد صلاح.

"صلاح لديه العديد من المهارات، ولكن تمريراته متوسطة"

"لعنة توت عنخ آمون ضربت صلاح اليوم"

"دفاع روما يواصل التسبب في المشاكل. الجميع كذلك باستثناء صلاح"

"الفريق ميت تماما. كيف سيكون في يناير بدون صلاح – لمشاركته مع منتخب - "

"هدف عظيم من رأسية صلاح"

"تحتاج لمدافع عظيم لإيقاف خطورة صلاح"

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