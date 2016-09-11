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الأرقام تؤكد - استخدم صلاح وفلورينزي دائما يا سباليتي

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الأرقام تؤكد - استخدم صلاح وفلورينزي دائما يا سباليتي الأرقام تؤكد - استخدم صلاح وفلورينزي دائما يا سباليتي

أثبتت إحصائيات مباراة روما الذي يضم محمد صلاح وضيفه سامبدوريا صحة قرار لوتشيانو سباليتي المدير الفني للذئاب بالإبقاء على النجم المصري حتى نهاية اللقاء.

فقد انتصر روما على سامبدوريا 3-2 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي يوم الأحد في المباراة التي افتتح صلاح أهدافها.

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دفع سباليتي بالثلاثي صلاح ودييجو بيروتي وستيفان الشعراوي في مباراة سامبدوريا مع بداية اللقاء، وقام باستبدال الثنائي الأخير مع انطلاق الشوط الثاني.

وأظهرت الأرقام أن الجبهة القوية التي صنعها صلاح مع الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي كانت الأقوى على مدار اللقاء، فقد خلق الثنائي العديد من الفرص.

وتبادل اللاعبان الكرة 19 مرة في الجبهة اليمنى لروما، وسددا على المرمى 7 كرات من أصل 24 سددها الفريق كله.

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